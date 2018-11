Ibaraken ferment la mairie

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

Les habitants d’Ibaraken, à la cité Liberté au chef-lieu communal de Tadmaït, ont procédé, mercredi dernier, au blocage de la mairie pour réclamer des logements. Des protestataires ont cadenassé le grand portail de la mairie pour exprimer leur colère car leurs «foyers ont été ravagés par les flammes suite à un énorme incendie qui s’est déclaré dans leur localité au début de la semaine dernière», a-t-on appris de sources locales. «Nous sommes actuellement livrés à nous-mêmes, car on a tout perdu. Nos foyers et biens ont été dévorés par les flammes au début de la semaine dernière. Nous voulons à travers notre action maintenir la pression sur les pouvoirs publics afin d’attirer leur attention sur le calvaire que nous vivons actuellement», s’écrient des mécontents dudit quartier. Et d’ajouter : «Des représentants des autorités locales se sont engagés, le jour de l’incendie, de nous reloger dans les meilleurs délais, mais le temps passe et notre situation déplorable reste inchangée». Pour rappel, cette cité renfermant plus de douze foyers datant de l’époque coloniale et construits en bois avec des toits en amiante.

Rachid Aissiou