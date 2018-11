L’hommage aux 600 Chahids de Maâtkas

Par DDK | Il ya 1 heure | 81 lecture(s)

Le musée régional du Moudjahid de Tizi-Ouzou, en collaboration avec l’organisation nationale des enfants de Chouhada (bureau de Maâtkas), a organisé, hier à l’amphi du musée régional sis à M’Douha, un hommage appuyé aux 600 martyrs de la région de Maâtkas.

Ces festivités ont été organisées dans le cadre de la commémoration du 64e anniversaire du déclenchement de la révolution de Novembre. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du wali de Tizi-Ouzou, Abdelhakim Chater, du secrétaire national de l’ONEC, El Houari Taib, du vice-président de l’APW, Idir Ykene, du P/APC de Tizi-Ouzou, Ouahab Aït Menguellet et de nombreux élus, en plus des membres de la famille révolutionnaire. Dans sa courte intervention, le wali n’a pas manqué de rendre hommage à tous les Chouhada et aux moudjahidines encore en vie. «Nous nous réunissons aujourd’hui dans ce haut lieu qui nous rappelle le combat des meilleurs de nos hommes et de nos femmes et de l’Histoire de notre pays pour rendre hommage aux Chouhada et aux moudjahidines de la région de Maâtkas. Nous nous rappelons toujours de nos valeureux martyrs qui se sont sacrifiés pour libérer le pays et l’étriper des griffes du colonialisme. Maâtkas est une région qui a donné les meilleurs de ses fils et de ses filles à la révolution de Novembre. Des hommes et des femmes qui ont enregistré leur nom en lettre d’or dans l’Histoire de notre pays. Le grand nombre de Chouhada dénote les grands sacrifices consentis par cette région, à l’instar des autres régions de la wilaya et du pays. Cet hommage vient à point nommé puisqu’il coïncide avec les festivités commémoratives du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre d’Algérie. En cette occasion, je me recueille et je rends hommage à tous nos Chouhada», a souligné le wali Chater. Pour terminer son intervention, le wali s’adresse aux Moudjahidines encore en vie : «Je saisis cette occasion pour saluer fraternellement et dans un esprit novembriste tous les Moudjahidines, les veuves de Chouhada et les enfants des Chouhada. Je ne manquerai pas aussi de remercier les organisateurs de cet hommage. Gloire à nos martyrs, vive l’Algérie», a conclu Abdelhakim Chater. Prenant la parole, le vice-président de l’APW, Ykene Idir, a souligné : «Aujourd’hui c’est l’un des meilleurs jours car nous rendons hommage à ceux qui ont libéré le pays. Nous rendons hommage à ceux qui, grâce à eux, nous vivons dans la paix, la liberté et la prospérité. Hier, des hommes et des femmes ont payé de leur vie pour recouvrir notre indépendance, aujourd’hui, notre devoir est de remporter la bataille du développement. Ce genre d’événement est conçu pour inculquer aux nouvelles générations les valeurs de novembre pour leur assurer un avenir serein». Le secrétaire général de l’organisation nationale des enfants de Chouhada (ONEC), a mis l’accent sur les valeurs de novembre et a appeler à l’unité et à la cohésion sociale pour construire le pays : «Les Novembristes sont une référence reconnue par le monde entier. Les Algériens et les révolutionnaires de novembre ne ressemblent ni aux arabes, ni aux orientaux, ni aux occidentaux, nous sommes différents. La révolution de novembre est une démonstration forte. Cette révolution et ses révolutionnaires constituent un thème qui doit être traité par les universitaires. Les sacrifices des novembriste sont une école pour toutes les nations. Les Novembristes n’avaient qu’un seul objectif celui de libérer le pays. Pour cela, ils ont donné ce qu’ils ont de meilleur, leur vie. Ils ont payé de leur sang pour que le peuple vive libre et indépendant. À présent, d’autres hommes et d’autres femmes ont repris le flambeau et ont combattu et battu l’hydre terroriste qui nous a été comploté par des forces occultes et étrangères. Abane Ramdane, Krim Belkacem, Amirouche, Ben M’hidi et tous les autres sont uniques au monde et n’ont été enfantés que par cette terre d’Algérie. Nous devons prendre exemple sur eux pour construire notre pays et le prémunir de tous les dangers qui se fomentent ici et là», affirmera-t-il. Un film-documentaire et des témoignages sur l’apport de la région de Maâtkas à la guerre d’Algérie ont été visionnés. D’autres interventions ont eu lieu, notamment celle du secrétaire général de l’ONEC de Tizi-Ouzou, Mohamed-Ouramdane Hachour, et celle du secrétaire général de l’ONEC de Maâtkas. Pour le clôture, il a été procédé à la distribution de diplômes de reconnaissance à de nombreux Moudjahidines.

Hocine T.