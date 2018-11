Le projet de la polyclinique à la traîne

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

La coordination des associations d’Ath Leqsar dénonce le retard et appelle à un rassemblement de protestation.

Exaspérée par le retard dans la relance du projet de la polyclinique de la commune d’Ath-Leqsar (à l’Est de la wilaya de Bouira), la coordination des associations locales vient d’adresser une nouvelle requête au wali de Bouira ainsi qu’au ministre de la Santé et de la Population, pour réclamer leur intervention rapide afin de solutionner ce problème «qui n’a que trop duré». Pour rappel, le projet a été inscrit en 2011 afin de pallier le manque flagrant en matière de couverture sanitaire dans cette commune, en plus de la municipalité voisine d’Ath-Rached. Les travaux, et en raison de la défaillance de l’entreprise réalisatrice, se sont arrêtés en 2014, alors que le taux d’avancement avait atteint plus de 70 %. Depuis le chantier n’a pas été relancé. Pis, en 2016 il a été carrément gelé par une décision du gouvernement, qui faisait face à une crise financière due à la chute des prix des hydrocarbures. Au mois de février 2017, et lors d’une visite de travail de l’ancien ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf, dans la wilaya de Bouira, une importante cagnotte financière, estimée à plus de 110 millions de dinars, a été allouée pour la relance de ce projet. Une information confirmée par l’ancien wali Mouloud Chérifi, qui s’était exprimé à ce propos lors d’une session ordinaire de l’APW de Bouira. Quelques mois plus tard, la directrice de la santé par intérim, que nous avons abordée, avait affirmé que le projet en question avait été effectivement débloqué par le ministère de la Santé et que les travaux allaient être lancés incessamment «juste après la finalisation des démarches administratives nécessaires». Une version relayée par le ministre de la Santé, qui avait répondu, au mois de septembre dernier, à une question écrite du député FFS de la wilaya, Djamal Bahloul. Cependant, et plus de 20 mois après cette annonce, le projet n’a toujours pas été relancé, et aucune entreprise n’a été retenue. C’est cette situation qui a poussé le mouvement associatif de cette commune à agir et interpeller les responsables locaux sur la nécessité de la relance et de la mise en service de cette infrastructure, notamment face au manque flagrant de la couverture sanitaire à Ath-Leqsar et Ath-Rached : «Notre région manque de tout. Les rares structures publiques existantes sont dépassées et n’offrent pas le service nécessaire à la population, qui attend impatiemment la mise en service de la polyclinique pour pallier le manque flagrant de couverture sanitaire dans nos deux communes», lit-on dans la lettre en question, signée par une dizaine d’associations locales. Les signataires ont également appelé la direction de la santé à prévoir une permanence de 24h/24 au niveau de la polyclinique, en la dotant d’une ambulance et des effectifs médicaux et paramédicaux nécessaires. Dans la même requête, les associations locales se sont également interrogées sur les raisons de la non-ouverture de l’unité de la Protection civile d’Ath-Leqsar, dont les travaux ont été pourtant achevés en 2014. Vers la fin, la coordination des associations a lancé un appel pour l’organisation d’un rassemblement de protestation dès la semaine prochaine à Bouira, «afin d’attirer l’attention des responsables concernés sur cette situation pénalisante».

Oussama Khitouche