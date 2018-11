Vers la résiliation du contrat avec l’entreprise italienne

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

Le projet de réalisation de l’hôpital de 240 lits à Boumerdès, dont les travaux devaient être lancés en 2014, est reporté aux calendes grecques. Et pour cause, les autorités locales auraient décidé de résilier, demain dimanche, le contrat avec l'entreprise italienne chargée de sa réalisation. Pour rappel, ce projet destiné à atténuer la forte pression exercée sur les hôpitaux de Thénia, Bordj Ménaïel et Dellys, a été inscrit en 2006 au titre du plan quinquennal 2005/2009 et dont les travaux de réalisation devaient être achevés en 2014 sur un site de 5 hectares situé à la sortie Est de la ville de l’ex-Rocher noir. Si elle venait à se confirmer, la résiliation du contrat contraindra les patients de la wilaya de Boumerdès à se rendre dans les hôpitaux de Tizi-Ouzou et d’Alger. Il est également prévu, au titre du même quinquennat, 2005/2009, la réalisation d’une école paramédicale de 250 places pédagogiques sur une assiette de 3 000 m², sise à quelques encablures de cet hôpital de 240 lits. La population de Boumerdès ne comprend pas le pourquoi de tous ces reports pénalisants à plus d’un titre et s’interroge légitimement sur les raisons objectives qui ont fait qu’un projet inscrit en 2006 et dont le début de travaux de réalisation devaient être lancés en 2014, n’ait pas encore vu le jour.

H. A.