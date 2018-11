Grève de la faim des exclus

Par DDK | Il ya 9 minutes | 16 lecture(s)

Pour réclamer leur réintégration dans la liste des bénéficiaires des logements sociaux distribués dernièrement à Sour El-Ghozlane, des dizaines de déçus ont enclenché, hier, une grève de la faim. Les protestataires ont même installé une tente devant le siège de la daïra, en guise de «sit-in pérennant». Selon eux, la grève de la faim est l’ultime action pour radicaliser le mouvement de protestation, qui dure depuis la fin du mois d’octobre dernier, suite à leur exclusion de la liste définitive des bénéficiaires des logements sociaux, adoptées par la commission des recours de la wilaya. Les grévistes jugent «arbitraire» la décision des services de la wilaya portant sur leur exclusion. Le nombre des pré-bénéficiaires exclus par la même commission est de l’ordre de 178. «Nous remplissons l’ensemble des conditions nécessaires pour dérocher un logement social. La commission des recours de la wilaya n’a publié aucun motif réglementaire pour sa décision. Nous avons frappé à toutes les portes, mais aucun responsable n’a daigné nous répondre et apporter une solution à notre problème. C’est pourquoi nous avons décidé d’entamer une grève de la faim», explique un protestataire qui lancera un appel à l’ensemble des organisations nationales pour la défense des droits de l’Homme pour qu’elles apportent leur soutien aux grévistes. À noter, enfin, que 22 élus de l’APC de Sour El-Ghozlane sur les 23, dont le maire, viennent de publier une déclaration signée à travers laquelle ils apportent leurs soutien aux exclus. Les élus locaux estiment que la commission des recours de la wilaya doit revoir les dossiers des exclus, puisqu’«ils remplissent l’ensemble des conditions nécessaires, et habitent dans des conditions dégradées et défavorables», ont-ils précisé dans leur déclaration. Les protestataires se diront déterminés à poursuivre leur action jusqu’à leur réintégration dans la liste des bénéficiaires des logements sociaux distribués récemment.

Oussama K.