Les habitants assiègent la mairie

Les habitants de l’ancien camp de regroupement colonial «Aït Amar Ben-Amar», dans la commune d’Aïn-El Hadjar, 10 km à l’ouest de la wilaya de Bouira, sont revenus à la charge, hier matin, en fermant une nouvelle fois le siège de l’APC. Dès les premières heures de la matinée, par dizaines, ils ont empêché les fonctionnaires de rejoindre leur lieu de travail. Les protestataires réclamaient leur «relogement et l’accélération des démarches pour la distribution des 100 logements sociaux, dont les travaux de réalisation ont été achevés depuis plus de 4 ans», expliquent-ils. «Nous attendons d’être relogés depuis l’indépendance ! Nous vivons comme des refugiés dans un ancien camp installé par les militaires français, qui nous ont déportés de nos villages. Les autorités locales et celles de la wilaya n’ont rien fait pour nous sortir de cet enfer !», nous dira l’un des protestataires, qui ajoutera : «L’opération de relogement que nous attendons depuis des lustres doit être effectuée dans le cadre du programme de résorption de l’habitat précaire. Malheureusement notre commune n’a bénéficié d’aucun quota de cette formule malgré la forte demande et l’urgence de notre situation. Nous savons que si les 100 logements sociaux seront distribués, rares seront les familles de notre quartier qui en bénéficieront». Il faut préciser que ce n’est pas la première protestation que les résidents de cet ancien camp initient dans la commune. Au mois de septembre dernier, ils avaient bloqués la RN 18 au niveau du chef-lieu communal, ce qui a nécessité l’intervention des forces anti-émeute de la gendarmerie.

