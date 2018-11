Grève et marche des lycéens

Par DDK | Il ya 10 minutes | 10 lecture(s)

Les lycées de la daïra de M'Chedallah ont de nouveau été paralysés, hier, par une grève générale ponctuée par une marche organisée par les lycéens du chef-lieu de daïra, à travers les artères principales. Les marcheurs brandissaient un drapeau géant aux couleurs amazighes et des banderoles sur lesquelles on pouvait lire «Ma ulac Tamazight ulac» ; «Tamazight yemas teqvaylith segud nela ureth neger ara» ; «Tamazight langue nationale et officielle». Les lycéens, qui exigeaient la venue du chef de daïra pour lui transmettre un message, ont refusé de dégager un comité comme le leur a demandé le responsable. Ils se sont contentés de rester rassemblés, en scandant des slogans pour la généralisation de l'enseignement de tamazight à l'échelle nationale «au même titre que la langue arabe et avec les mêmes moyens pédagogiques». Les services de sécurité présents sur les lieux ont usé de discrétion dans leur déploiement autour des sièges de la daïra et de l'APC mitoyen. Ce n'est que vers midi que les marcheurs se sont dispersés dans le calme sans qu'aucun incident ne soit enregistré durant tout le temps qu'ont duré leur marche et le sit-in devant le siège de daïra.

Oulaid Soualah