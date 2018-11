Le nouveau chef de daïra installé

Par DDK | Il ya 10 minutes | 11 lecture(s)

Le nouveau chef de la daïra de Baghlia, Mohamed Chokran, a été installé, hier dimanche, dans ses nouvelles fonctions par le chef de l’exécutif de la wilaya de Boumerdès, Mohamed Salamani, en présence des autorités civiles et militaires de la daïra. Il est à rappeler que Mohamed Chokran occupait le poste de secrétaire général à l’APC d'Hussein-Dey avant d’être promu chef de la daïra de Baghlia, localité sise à une cinquantaine de kilomètres à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Boumerdès, en remplacement d'Amar Sadat admis à la retraite après plusieurs années de bons et loyaux services. «Je ferai de mon mieux pour améliorer la situation pour le plus grand bien des citoyens de la région», a déclaré Mohamed Chokran. Pour sa part, le désormais ex-chef de daïra, Amar Sadat, a indiqué pour sa part : «Le nouveau chef-de daïra est plein de dynamisme et je suis convaincu qu’il sera à la hauteur de la confiance placée en lui par les plus hautes autorités du pays, pour le plus grand bien de la population locale.»

Hocine Amrouni