Descente de la gendarmerie

Dans le cadre de la lutte contre la vente illicite des boissons alcoolisées, les services de la brigade de la Gendarmerie nationale de la commune d’El-Esnam, à l’Est de la wilaya de Bouira, ont procédé en début de semaine à la saisie d’une importante quantité de boissons alcoolisées et à l’arrestation d’un individu, accusé de vente illégale d’alcool. Selon un communiqué du groupement de la Gendarmerie nationale, c’est suite à des informations faisant état de la présence d’un individu qui commercialisait sans registre de commerce des boissons alcoolisées, au niveau d’El-Esnam, qu’une opération de démantèlement de ce commerce a été entamée. Ainsi, pas moins de 1 368 bouteilles de différentes marques, d’une valeur estimée à plus de 13 3680 DA, ont été récupérées par les Gendarmes à l’issue de cette descente. Le mis en cause a été présenté devant le procureur de la République, précise le communiqué de la Gendarmerie.