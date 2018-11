Mogherini évoque un «partenariat naturel»

Par DDK | Il ya 52 minutes | 67 lecture(s)

En visite hier à Alger, la vice-présidente de la Commission européenne, Federica Mogherini, a estimé que l’Algérie et l’Union européenne sont des «partenaires naturels» en matière de sécurité et de lutte antiterroriste.

Arrivée à Alger à la veille de sa participation à la conférence multilatérale sur la Libye à Palerme, en Italie, à laquelle prendra part également le Premier ministre Ahmed Ouyahia, aujourd’hui même, la haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité s’est entretenue avec le chef de la diplomatie, Abdelkader Messahel. Mogherini, qui s’est exprimée, à son arrivée à Alger, dans un bref point de presse, a qualifié les relations entre les deux parties de naturelles. «L'Algérie et l'Union européenne sont des partenaires naturels dans le dialogue de Haut niveau sur la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme», a-t-elle déclaré. Officiellement, la vice-présidente de la Commission européenne est venue faire le point et consolider les travaux du dialogue de Haut niveau entamé en octobre 2017 à Bruxelles. Ainsi, en plus de parler de la situation en Libye qui fait l’objet depuis hier d’une conférence en Sicile, les deux parties évoqueront aussi la situation au Sahel, la lutte antiterroriste transfrontalière et la coopération bilatérale dans les domaines de la sécurité, l’économie et la science. Le volet migratoire ne sera pas évacué, pour autant, bien que les communiqués officiels ne l’aient pas évoqué, comme ce fut le cas lors des visites de Merkel et Conte. «Je m'attends à une rencontre d'échanges d'analyse, mais aussi à des décisions d’actions communes dans ces secteurs», a-t-elle poursuivi, notant que la conférence sur la Libye, prévue hier et aujourd’hui à Palerme, en Italie, est «une opportunité pour coordonner les activités et les actions entre les deux parties», a déclaré Mogherini à la presse.

M. A. T