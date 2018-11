Mise en service du gaz naturel pour 2 400 foyers

Par DDK | Il ya 52 minutes | 99 lecture(s)

De nombreux foyers de la daïra de Béni Maouche, dans la wilaya de Béjaïa, passeront cette année l’hiver au chaud après la mise en service, hier, du gaz naturel au profit de pas moins de 2 400 foyers.

Ce fut à la faveur de la visite du P-DG du groupe Sonelgaz, Mohamed Arkab, dans la région. Le but de la visite du premier responsable de la Sonelgaz, à l’invitation du wali de Béjaïa, «est d’inscrire des projets de raccordement au réseau du gaz et d’électrification pour les régions montagneuses et enclavées», a indiqué la chargée de communication de la wilaya. La mise en service du gaz de ville s’est déroulée dans une ambiance festive. Les bénéficiaires n’ont pas manqué d’exprimer leur grande joie et soulagement : «Cela fait longtemps que nous attendions l’arrivée du gaz de ville dans nos maisons. Maintenant c’est fait. Nous sommes soulagés», s’est réjoui l’un des bénéficiaires. Désormais, fini le stress de la recherche des bonbonnes de gaz butane, notamment en période du froid glacial qui sévit dans les régions montagneuses de la wilaya. La daïra de Béni Maouche est connue pour son hiver rigoureux. Le chef de l’exécutif de wilaya a promis de veiller au raccordement des localités restantes en gaz de ville dans les plus brefs délais. «Il est vrai que nous avons accusé des retards énormes en matière de raccordement des communes montagneuses en gaz naturel à cause de plusieurs facteurs, mais nous allons consentir beaucoup d’efforts pour raccorder bientôt les autres régions où sévissent la neige et le froid. Il y a un programme conséquent pour cette opération. Les établissements scolaires de ces localités seront aussi raccordés au gaz de ville», a-t-il déclaré. Pour sa part, le P-DG de la Sonelgaz a affirmé que le groupe national dont la mission principale est de raccorder les foyers au gaz et à l’électricité dispose des moyens nécessaires pour rattraper le retard qu’accuse la wilaya de Béjaïa en matière de raccordement au gaz et à électricité, pourvu qu’il n’y ait pas d’oppositions citoyennes, notamment au passage des canalisations transportant l’énergie gazière. À noter que le taux de pénétration en gaz de ville dans la wilaya de Béjaïa avoisine les 70%. Le but des autorités locales est d’atteindre un taux de 87 % d’ici la fin de l’année en cours.

B. S.