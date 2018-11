Cinq APC honorées à Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 53 minutes | 101 lecture(s)

Le wali de Tizi-Ouzou, Abdelhakim Chater, a présidé, hier, une cérémonie de remise des prix aux communes d’Azazga, Yakouren, Ifigha, Tizi Rached et Tizi-Gheniff, qui ont pris part à la 1ère édition du concours de la ville verte, initié par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika et lancé par le ministère de l’Environnement et des Énergies renouvelables. La cérémonie a eu lieu au siège du conseil des œuvres sociales (COS) de la wilaya, en présence du représentant de l’APW, du secrétaire général de la wilaya et de son chef de cabinet, ainsi que de nombreux directeurs de l’exécutif et des élus. «Dans le cadre de la promotion, l’encouragement, l’élargissement et la promotion des espaces verts, nous organisons cette cérémonie pour honorer les cinq APC qui ont participé au concours de la ville verte initié par le président de la République. Notre wilaya n’a participé qu’avec cinq communes, chose négligeable, mais nous ferons en sorte qu’à la prochaine édition, notre participation sera plus importante et pourquoi ne pas réussir à hisser nos villes au plus haut podium. Le concours Aissat Rabah du village le plus propre qu’organise l’APW a été une réussite totale. Les efforts de l’APW sont à saluer. Pour encourager la préservation de l’environnement, embellir davantage nos villes et créer une dynamique environnementale durable, la wilaya organisera à partir de cette année le concours de la ville la plus propre de la wilaya. Une commission qui sera présidée par notre secrétaire général et qui regroupera tous les intervenants et les spécialistes sera installée pour désigner les dix villes les plus propres qui seront bien sûr primées. La cérémonie aura lieu à l’occasion de la Journée internationale de l’environnement qui coïncidera avec le 5 juin prochain», a souligné le wali Chater.

Après l’APW, la wilaya lance son propre concours

Dans son allocution, le wali ira jusqu’à prioriser les APC qui s’impliqueront dans la préservation de l’environnement et de l’écologie : «Les APC devront activer dans le domaine environnemental et participer au concours national de la ville verte. Le P/APC qui veut des cagnottes PCD et FCCL conséquentes doit participer au concours de la ville propre, l’équation de l’environnement sera prise en compte dans l’octroi des PCD et du FCCL. Nous devons nous impliquer dans la démarche nationale par une participation plus forte et cela dans l’unique objectif de mettre des espaces et un cadre de vie agréables à nos concitoyens et sans oublier le caractère économique de l’opération qui sera à l’origine de la création de la richesse et de l’emploi», notera la wali. Pour sa part, le représentant de l’APW, Ahcène Dahmane, a révélé que la commission de l’éducation de l’APW réfléchit à organiser le concours de la meilleure école de la wilaya : «Notre commission réfléchit avec beaucoup de sérieux à l’organisation du concours de l’école la plus propre de la wilaya, ceci dans la dynamique d’inculquer à nos enfants la culture de la propreté et de la protection de la nature», fera-t-il savoir. À signaler qu’après d’autres interventions allant dans le sens de la préservation de l’environnement, les cinq APC ayant participé au concours de la ville verte ont été gratifiées de pris.

