Plusieurs projets de logements à l’arrêt

Par DDK | Il ya 54 minutes

Les souscripteurs au projet des 50 logements LPA de Souk El-Had, dans la wilaya de Boumerdès, sont à bout de patience. Inscrit depuis une dizaine d’années, ce projet, qui devrait être implanté du côté haut de la ville, est à l’arrêt. L’assiette dégagée à cet effet est envahie par les herbes sauvages, alors que le grillage l’entourant est cisaillé. Sur le chantier, des matériaux abandonnés sont visibles de loin. Un habitant d’une cité mitoyenne dira que le promoteur aurait été emprisonné «pour escroquerie». Il aurait, selon lui, a empoché l’argent versé par les souscripteurs pour accélérer les travaux, sans suite effective sur le terrain. Les souscripteurs ne savent plus à quel saint se vouer. «Au départ, explique encore notre interlocuteur, on avait expliqué que le projet devrait être relancé une fois les procédures administratives entamées, notamment la régularisation du permis de construire». Ce qui serait peu plausible d’autant que le chantier est déjà entamé. Cette commune minuscule qui longe la RN5, connaît depuis une décennie, une crise de logement intenable. Les retards enregistrés, par ailleurs, dans le programme de l’habitat rural, n’ont fait qu’accentuer cette crise. À l’APC, près de 500 demandes de logement sont en attente. Une soixantaine d’unités du programme des 280, inscrites au profit de la commune, sont l’arrêt depuis 2007. Un autre programme, datant de 2007, est toujours bloqué. Il s’agit des 50 logements pour la résorption de l’habitat précaire (RHP). Le dossier des chalets a chamboulé le calendrier du logement. D’autre part, on ne parle plus des habitants de la ferme coloniale Gautier, lesquels doivent encore prendre leur mal en patience avant d’être recasés ailleurs. Depuis 2012, seul un programme de 184 logements a été achevé, ce qui est insignifiant comparé à la demande.

Y. Z.