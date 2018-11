Quatre grévistes hospitalisés !

Par DDK | Il ya 7 minutes | 7 lecture(s)

En grève de la faim depuis samedi dernier, pas moins de 30 exclus de la liste des bénéficiaires des 661 logements sociaux de la commune de Sour El-Ghozlane ont poursuivi leur action de protestation encore hier. Pour rappel, ces grévistes qui se sont installés depuis plusieurs semaines près du siège de la daïra de Sour El-Ghozlane, réclament la réintégration de leurs noms dans la liste définitive des bénéficiaires. Soutenus par la majorité des élus locaux et le maire de Sour El-Ghozlane, ces citoyens estiment que la décision de la commission des recours de la wilaya, portant sur leur exclusion de cette liste, est «arbitraire et infondée». Ils assurent aussi qu’ils remplissent l’ensemble des conditions réglementaires et sociales pour bénéficier d’un logement de cette formule. Quatre grévistes de la faim ont été obligés de mettre un terme à leur action, avant-hier, suite à leur hospitalisation. Selon des sources locales, ces derniers souffraient d'hypoglycémie et de déshydratation et sont toujours pris en charge au niveau de l’hôpital de Sour El-Ghozlane, après leur évacuation par les éléments de la Protection civile. Pour rappel, pas moins de 178 près-bénéficiaires ont été exclus de la liste définitive des bénéficiaires des 661 logements sociaux par la commission des recours de la wilaya à la fin du mois d’octobre dernier. Juste après cette annonce, plusieurs actions de protestation ont été menées par les exclus afin de réclamer leur réintégration dans la liste des bénéficiaires. Des affrontements ont été même signalés entre les forces de l’ordre et les manifestants, faisant au moins une dizaine de blessés dans les rangs des manifestants et de la police. Au début de la semaine en cours, une dizaine de manifestants ont initié une grève de la faim tout en maintenant un sit-in permanent devant le siège de la daïra, où des banderoles ont été accrochées. En attendant une réaction de la part des autorités de la wilaya et du chef de la daïra de Sour El-Ghozlane, ces protestataires semblent déterminés à poursuivre leur action jusqu’à l’aboutissement de leur unique revendication.



Oussama Khitouche