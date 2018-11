Des villageois de M’Haïsser bloquent le CW125

Par DDK | Il ya 7 minutes | 7 lecture(s)

Des dizaines de citoyens du village M’Haïsser, relevant de la commune de Souk El-Khemis, à l’Ouest de la wilaya de Bouira, ont procédé durant la matinée d’hier au blocage du CW125, reliant la commune de Souk El-Khemis à celle d’Aïn-Bessem. À travers cette action de rue, les villageois réclament le raccordement de leurs foyers aux réseaux d’eau potable et de gaz naturel, en plus de l’inscription d’un projet pour l’aménagement de leur patelin. Estimant que les promesses des autorités communales n’ont pas été concrétisées sur le terrain, les protestataires ont fait part de leur souffrance qui s’éternise devant la persistance des pénuries d’eau potable et de bonbonnes de gaz butane, particulièrement à l’approche de la saison hivernale : «Nous réclamons notre part de développement. Notre village est marginalisé et n’a presque jamais bénéficié d’une opération de développement. M’Haïsser est le seul village dans toute la commune de Souk El-Khemis à n’être raccordé ni à l’eau potable, ni au gaz naturel. Le réseau routier est aussi dans un état lamentable ! Les responsables locaux, à leur tête le maire et le chef de daïra, sont au courant de la situation dans laquelle nous vivons, mais malheureusement, ils n’ont jamais rien fait pour atténuer notre souffrance qui dure depuis l’indépendance», se désole un jeune villageois. Notre interlocuteur précise que le maire et le nouveau chef de la daïra de Souk El-Khemis n’ont toujours pas répondu à leurs demandes d’audience et à leurs nombreuses autres requêtes : «C’est pour faire entendre notre souffrance auprès des autorités que nous avons opté pour cette action !», explique notre interlocuteur. Hier en milieu d’après-midi, les villageois campaient toujours sur leur position et la route demeurait bloquée. Les automobilistes et les transporteurs de la région étaient obligés de faire un long détour, via la commune de Bir-Ghbalou, pour rejoindre la ville d’Aïn-Bessem.

O. K.