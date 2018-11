20 ans de prison ferme pour 2 terroristes

Par DDK | Il ya 7 minutes | 12 lecture(s)

Deux terroristes de l’ex-GSPC que dirigeait Abdelmalek Droukdel ont été condamnés, hier, par le tribunal criminel près la cour de Boumerdès, à vingt ans de réclusion criminelle assortie d’une amende pour avoir participé à des attentats terroristes. Il s’agit des dénommés B. A. alias Abou Ketada et Dh. A. qui avaient rejoint les rangs de l’organisation terroriste depuis plusieurs années. Les deux terroristes sont inculpés notamment dans l’attentat commis contre le convoi de transport des sujets d’examens du BEF en 2009. Abou Ketada, originaire d’Aïn El Hamra, au nord de Bordj Ménaïel, avait rejoint le maquis en 2006 alors qu’il n’avait que 22 ans. Il a participé à l’attentat commis à l’encontre d’un convoi de soldats de l’ANP à Cap Djinet ainsi qu’à l’attaque d’une brigade de police communale à Chréa sur les hauteurs de Blida, causant des morts et des blessés parmi les forces de sécurité. Il est inculpé également dans l’affaire de l’attentat kamikaze qui avait ciblé des candidats qui faisaient la queue devant le portail principal de l’école de la gendarmerie nationale des Issers en 2008. Le terroriste en question a participé, par ailleurs, à l’attentat qui avait ciblé le commissariat de police de Naciria en 2007. Son acolyte, Dh. A. qui avait rejoint le maquis en s’alliant à l’ex-GSPC d’Abdelmalek Droukdel, a reconnu avoir rejoint les rangs des groupes armés en 2001 où il s’occupait de l’organisation des katibets et seriates djihadistes dans la région et était chargé du cabinet du dirigeant de l’émir de l’ex-GSPC avant d’être impliqué dans plusieurs embuscades et attentats à la bombe, dont celui ayant visé le convoi de sujets d’examens scolaires à Thaawint Taasemate (Timezrit) en 2009, où neuf policiers et deux enseignants avaient perdu la vie. L’inculpé avait été arrêté lors d’une opération des soldats de l’ANP en 2014.

Y. Z.