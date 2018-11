La saison hivernale lancée demain

Par DDK | Il ya 6 minutes | 14 lecture(s)

La saison hivernale 2018-2019 à Tikjda sera officiellement lancée demain vendredi au niveau du Centre national des sports et loisirs (CNSLT) de Tikjda, sur les hauteurs de la commune d’El-Esnam.

Selon Mohand Belkacemi, chargé de communication du CNSLT, un riche programme a été élaboré en prévision de la cérémonie officielle d’ouverture. Le CNSLT a, en effet, prévu plusieurs expositions de produits traditionnels, parmi lesquels des robes kabyles, des bijoux, de la poterie et des tapis de la région. Des activités qui se déroulement à l’intérieur même du centre, en plus d’une exposition d’information pour les activités d’hiver, au niveau de la station climatique de Tikjda. Mohand Belkacemi fera aussi part du lancement, cette année, d’une nouvelle activité sportive au sein du centre, à savoir le tir à l’arc : «Cette année, et en plus de nos traditionnelles activités, nous prévoyons de lancer la discipline du tir à l’arc au niveau du centre. Le lancement officiel de la saison hivernale est prévu pour vendredi, avec notamment plusieurs expositions au profit des touristes et des visiteurs de Tikjda. Comme à chaque année, l’accueil de l’hiver et des neiges se fera en procession avec allumage de la cheminée du centre», affirme Mohand Belkacemi, qui ajoute qu’une soirée musicale, qui sera animée par une troupe de chorale ainsi que la talentueuse artiste Nouria, est au menu. Notre interlocuteur s’est par ailleurs montré très optimiste quant au rendement du CNSLT durant la saison hivernale, surtout avec l’arrivée précoce des neiges : «Nous aspirons à un très bon rendement cette année, avec notamment un nombre de visiteurs plus élevé», souligne Mohand Belkacemi.

Oussama Khitouche