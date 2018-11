Des journées enrichissantes !

Par DDK | Il ya 7 minutes | 6 lecture(s)

Le centre hospitalo- universitaire Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou abrite, hier et aujourd’hui, les 24es Journées médico- chirurgicales. Plusieurs communications et tables rondes sont au menu de l’événement.

Les Journées médico-chirurgicales du CHU sont axées cette année sur plusieurs thèmes, traités par les conférenciers en communications libres (orales et affichées), mais aussi en tables rondes thématiques. Les défis de la biologie, les tumeurs neuroendocrines, les pathologies du sommeil, manifestations ophtalmologiques des maladies inflammatoires, la responsabilité médicale, les lymphomes non hodgkinien agressifs à grandes cellules sont les sujets abordés lors de ces tables rondes de la première journée. S’agissant des communications, elles ont traité de plusieurs thèmes et spécialités médicales animées par des médecins spécialistes exerçant au CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou pour la majorité, avec quelques conférences animées par des médecins spécialistes venus d’autres CHU, tels ceux de Mustapha Pacha, de Bab El Oued et de Béjaïa. «Prise en charge de la douleur arthrosique en 2018» fut le thème de la conférence présentée par Mourad Aderkichi, médecine physique et réadaptation au CHU de Tizi-Ouzou. Sur le traitement de cette maladie, le conférencier a affirmé que le traitement de fond de l’arthrose «n'est pas pharmacologique». L’arthrose, avertit-il, «est une porte d’entrée de maladies métaboliques, tels l’hypertension artérielle, le diabète, la dyslipidémie, exigeant une prise en charge pluridisciplinaire». Les facteurs incriminés dans la survenue de l’arthrose, selon le conférencier, «sont pour certains modifiables : facteurs mécaniques, facteurs inflammatoires, facteurs métaboliques, obésité…». Les non modifiables sont «l’âge et la génétique». «Le traitement de la phase aiguë est pharmacologique : il est anti-inflammatoire». Il s’agit d’un «traitement de fond est non pharmacologique : il est biomécanique». Le traitement doit être «spécifique à chaque articulation». La prise en charge de comorbidités : L’arthrose est le mode d’entrée des maladies métaboliques (50 % HTA, 25% dyslipidémie, 15% diabète débutant sans le savoir). «L’activité physique, l’amaigrissement, l’hygiène et la diététique sont recommandés», dira le conférencier.

Kamela H.