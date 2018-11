La Protection civile en campagne de sensibilisation

Par DDK | Il ya 9 minutes | 7 lecture(s)

À l’approche de la fête du Mawlid Ennabawi, la direction générale de la Protection civile a lancé, hier, une campagne de sensibilisation sur les risques liés à l’utilisation des produits pyrotechniques. «La Direction Générale de la Protection Civile lance une campagne de sensibilisation sur les différents risques générés par l’utilisation des produits pyrotechniques et les bougies, et ce à partir du 14 novembre 2018 (hier, ndlr), en mettant l’accent sur la frange la plus vulnérable, à savoir les enfants, par l’organisation d’activités de sensibilisation en direction de la population scolaire et en privilégiant l’utilisation des réseaux sociaux comme support», lit-on dans le communiqué rendu public, hier, par la direction générale de la Protection civile. «Aussi, des actions communes avec l’ensemble de nos partenaires seront engagées en rappelant toutefois la responsabilité des parents», est-il ajouté dans le même document. Les mêmes services ont appelé les parents à expliquer à leurs enfants les dangers de ces produits prohibés, aussi divers que nombreux. Il s’agit du risque d'explosion dans la main, de brûlure des yeux, de perte définitive de l’audition et d’autres blessures graves et lésions définitives, en sus de l’amputation, l’inflammation des vêtements, les incendies, etc. «Toutefois, il est strictement déconseillé de les projeter sur les personnes, sur les voitures, les stations d’essence et les habitations, notamment près des hôpitaux et cliniques», a rappelé le même document. La même source a fait état, également, de plusieurs consignes liées à la manipulation des bougies et cierges. Il s’agit, entre autres, de l’impératif de les placer sur des supports stables et non inflammables. Leur emplacement doit être loin des tentures et meubles afin d'éviter le risque d'incendies. Aussi, leur manipulation doit se faire en présence des adultes, auxquels il est recommandé de mettre les bougies, les allumettes et les briquets hors de la portée des enfants.

Samira Saïdj