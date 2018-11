Une baisse de 20 %

Par DDK | Il ya 7 minutes | 6 lecture(s)

La production du raisin de table devrait atteindre 1,9 million de quintaux dans la wilaya de Boumerdès. La récolte de l’année en cours a reculé de plus de 20%, selon la direction des services agricoles (DSA). Elle a enregistré une baisse importante par rapport à l’année écoulée, où la production avait atteint les 2,3 millions de quintaux. Tout le monde s’accorde à dire que cette saison est la mauvaise depuis plus de cinq ans, où 45% des besoins nationaux en matière du raisin de table étaient assurés par les vignobles de l’ex-Rocher noir. Selon des estimations, un hectare de vignes peut produire près de 200 qx de raisin. Or que ce même hectare, ne pourra pas dépasser les prévisions tracées pour 2015-2020. La superficie cultivée en vigne à travers la wilaya avoisine les 2 350 hectares. La superficie de cette culture ne cesse d’augmenter ces derniers temps à travers notamment les régions de l’Est de Boumerdès, à savoir Bordj Ménaïel, Baghlia, Dellys et Sidi Daoud. L’extension de la superficie cultivée avoisine actuellement les 12 700 ha avec un taux de 90%. Dans la commune de Bordj Ménaïel, l’activité agricole est dominée par la vigne avec plus de 60% des terrains qui sont réservés aux raisins. La variété Dabuki, appelée communément Sabel, représente à elle seule près de 70 % de la production au niveau local. On estime entre 300 et 350 qx/h son rendement. Près de 6 000 h de terrain y sont réservés pour cette variété délicieuse. Le Cardinal représente près de 18% de la production viticole et il est cultivé sur une superficie de 2 300 h. Le dattier représente 9% de la production avec 1 226 h et la variété Red Globe avec 7% de la production sur 974 ha. Des fellahs estiment que cette dernière variété aura un avenir meilleur et représente un atout très important pour ceux qui prévoient lancer une activité d’exportation. Et pour raison, le fruit Red Globe est robuste connu pour son faible taux de périssabilité contrairement aux autres variétés. Lors du Salon des vignes organisé en mois d’octobre dernier, les viticulteurs ont découvert des solutions innovantes en matière de stockage qui peuvent être utilisés à des fins d’exportation de produit. Une entreprise française, Janny MT, a présenté, à l’occasion, ses modules d’atmosphères contrôlés pour l’emmagasinement de produit pour de longue durée pouvant atteindre les six mois. Le recul de la production pour cette saison estimée, par ailleurs, par des viticulteurs à près de 60% est causé en premier lieu par les pluies qui se sont abattues en mois de mai et juin derniers alors que les vignes commençaient déjà à mûrir. Outre cela, le manque de formations des fellahs en est une autre cause humaine, notamment en ce qui concerne l’utilisation des pesticides et autres fertilisants. Ces derniers doivent être utilisés en temps opportun et à des quantités bien étudiées sur une superficie donnée et choisir même le bon traitement qui n’est utilisé que pour certaines variétés. Les nouveaux viticulteurs doivent être formés pour performer la production. L’activité vignoble à Boumerdès constitue, par ailleurs, un segment très important en matière de création d’emplois directs et indirects. Cette filiale arrive à créer plus de 4 000 emplois annuellement.

Y. Z.