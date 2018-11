Neuf individus arrêtés pour faux et usage de faux

Par DDK | Il ya 7 minutes | 11 lecture(s)

La brigade économique et financière de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Boumerdès a réussi, dernièrement, à mettre la main sur deux individus soupçonnés de faux et usage de faux et d’utilisation frauduleuse de factures fictives dûment cachetées, au profit de plusieurs entrepreneurs et autres commerçants, sans aucune pratique commerciale, a-t-on appris d’une source fiable. La même source ajoute que le principal accusé, âgé de 46 ans et originaire de la wilaya de Sétif, remettait lesdites factures à son complice, en contrepartie du payement d’un taux estimé à 7% de la taxe sur la valeur ajoutée indiquée sur chaque facture dûment cachetée. Après avoir pris connaissance de ces documents préjudiciables et après enquête, la brigade économique et financière a convoqué plusieurs autres personnes impliquées dans cette scabreuse affaire, dont des entrepreneurs et des commerçants. Présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Boumerdès, en tout, 9 mis en cause ont été incarcérés pour faux et usage de faux.

H. A.