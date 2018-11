Saisie de plus de 21 670 pétards et arrestation de 4 individus

Par DDK | Il ya 6 minutes | 9 lecture(s)

Une saisie d'une importante quantité de pétards, plus de 21 670 unités de différents calibres, a été opérée au cours de cette semaine à Bouira, par la Gendarmerie nationale. Selon un communiqué du groupement de la Gendarmerie nationale de Bouira, quatre personnes ont été interpellées suite à cette opération. Le coût de la marchandise saisie s’élève à plus de 93 000 DA, ajoute la même source. Ces produits, très dangereux et interdits à la commercialisation, étaient destinés à la vente au niveau de la ville de Bouira et de ses environs, en prévision de la fête d’El-Mawlid Nabawi. Les quatre personnes interpellées ont été présentées devant le procureur de la République près le tribunal de Bouira, alors que la marchandise saisie a été remise aux services de la douane, précise enfin le communiqué de la Gendarmerie.

