Projet d’ouverture de 100 kms de pistes agricoles

Par DDK | Il ya 10 minutes | 9 lecture(s)

Le coup d’envoi d’un projet d’ouverture de pistes agricoles sur un linéaire de 100 kms, dont a bénéficié le secteur de l’agriculture de la wilaya, a été donné, avant-hier, à partir de la commune montagneuse de Sidi Ayad.

La municipalité relève de la daïra de Sidi Aïch. Cette opération s’inscrivant dans un vaste programme de désenclavement des régions montagneuses et rurales touchera 21 communes, soit près de la moitié des 52 municipalités que compte la wilaya de Béjaïa, et 31 localités, a précisé le même responsable. Lancée également dans le cadre des projets de proximité de développement rural intégré (PPDRI), l’ouverture de ces pistes agricoles aura essentiellement un triple impact. D’abord, cette opération permettra une meilleure accessibilité aux terrains agricoles et du coup redynamisera l’agriculture de montagne, notamment dans les zones enclavées et montagneuses. L’ouverture de pistes agricoles, souligne-t-on, est indispensable pour le développement de l’agriculture de montagne. Ensuite, le désenclavement des terrains agricoles par l’ouverture de pistes et d’accès facilitera, à coup sûr, leur raccordement en eau et en électricité. Ces derniers sont des facteurs essentiels et nécessaires pour développer une vraie agriculture de montagne, qui comprendra, à titre d’exemple, l’oléiculture, l’apiculture, l’élevage, etc. Le troisième impact de ce projet est l’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations rurales grâce à une meilleure rentabilité de leurs propriétés agricoles. La redynamisation de l’agriculture de montagne encouragera les populations des régions montagneuses à y rester pour travailler leurs terres. Parmi les communes bénéficiaires de ce projet d’ouverture de pistes agricoles, il y a lieu de citer Toudja, Sidi Aïch, Akfadou, Chemini et Souk Oufella. Une enveloppe financière de l’ordre de 15 milliards de centimes a été consacrée à cette opération. La wilaya de Béjaïa, à l’instar des communes de la Kabylie, dispose d’un relief majoritairement montagneux. Ce genre d’initiatives, comprenant l’ouverture de pistes agricoles, mais également la réalisation de puits, motiveront les citoyens à s’investir dans l’agriculture de montagne.

B. S.