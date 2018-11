Journée d'information au profit des oléiculteurs

Par DDK | Il ya 10 minutes | 10 lecture(s)

La subdivision agricole de la daïra de Boghni, avec la collaboration de ses conseillers exerçant à l'échelle de la circonscription, a organisé, jeudi dernier, une journée d'information et de sensibilisation sur l'oléiculture et le processus de production de l'huile d'olive. Des dizaines d'oléiculteurs et de d'oléifacteurs ont ainsi pris part à une rencontre-débat sur la filière oléicole, animée, à la salle des fêtes communale, par un expert en arboriculture. Le chef de daïra, le président de l'APC de Boghni et des élus des communes d'Assi Youcef, de Bounouh et de Mechtras, ont participé à cette journée initiée pour prodiguer des conseils à même de tenir les oliveraies et d'améliorer la qualité de l'huile d'olive. D'autres aspects liés à la conduite culturale de l'olivier, notamment le travail du sol, l'irrigation de l'olivier et sa fertilisation et le traitement phytosanitaire, ont été passés en revue. La taille de l'arbre qui se fait à la plantation et tous les ans et toutes les trois années a occupé un grand espace dans les débats, avant que le chargé de la conférence ne fasse état des conditions de transport des olives aux unités de production, ainsi que la durée et les conditions de stockage dans les huileries. Sur un autre registre, la labellisation du produit a été longuement débattue pour réussir le processus de commercialisation. Les oléiculteurs ont déploré lors de cette journée l'absence de formation au profit des oléiculteurs et le manque d'intérêt à cette filière agricole. Le directeur des services agricoles de la wilaya de Tizi-Ouzou, présent à cette journée, a insisté sur la nécessité d'améliorer les conditions de production dans cette région connue pour ses grandes oliveraies comme celle de Thiniri Mendes qui s'étend sur des centaines d'hectares. Enfin, il faut savoir que la daïra de Boghni figure parmi les meilleures régions productrices d'huile d'olive, avec plus de mille hectares de surface plantés d'oliviers.

M Haddadi.