Un réseau spécialisé dans le trafic de l’extasie démantelé

Par DDK | Il ya 10 minutes | 9 lecture(s)

La brigade de lutte contre le trafic de drogue qui relève du groupement territorial de la gendarmerie de la wilaya de Bouira, est parvenue en fin de la semaine dernière, à démanteler un réseau de trafiquants de drogue composé de sept (7) personnes qui écumaient dans la commune de Bouira, a indiqué jeudi dernier un communiqué de ce corps de sécurité. En effet, et selon le même communiqué, c’est suite à une enquête, que les membres de ce réseau ont été identifiés et interpelés. D’après la même source, une quantité de 42 comprimés de psychotropes du type ‘’extasie’’ a été saisie suite à cette opération. Les mis en cause, présentés devant le parquet de Bouira, ont été placés sous mandat de dépôt, sous le chef d'inculpation de détention et commercialisation illégale de comprimés psychotropes.

O. K.