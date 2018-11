Baisse des coûts et hausse du débit

Par DDK | Il ya 10 minutes | 21 lecture(s)

La ministre de la Poste et des Télécommunications, Imane Houda Feraoun, a annoncé, jeudi, une baisse des tarifs d’internet et l’augmentation de son débit. «Tous les Algériens connectés à internet aujourd'hui à 1 méga verront, automatiquement, le débit passer dès janvier à 2 mégas, le minimum requis pour accéder à une vidéo et autres services à valeur ajoutée», a-t-elle indiqué lors de son passage sur les ondes de la radio algérienne. Plus précise, Mme Imane Houda Feraoun signale, par exemple, qu’un abonnement de 2 mégabits/seconde d'internet, facturé jusqu’alors à 2 600 dinars/mois, ne coûtera désormais plus que 1 600 dinars pour la même période. De la qualité de service offerte par le réseau internet, celle-ci indique qu’elle sera grandement améliorée, notamment après la prochaine entrée en service de deux câbles sous-marins à fibres optiques, en cours d’installation entre l’Europe et l’Algérie. «L’entreprise a réalisé en 2017 un résultat de 15 milliards de dinars. Les investissements de l’entreprise ont dépassé les 25 milliards de dinars durant ces deux dernières années». Elle affirme, en outre, que 3 millions d’utilisateurs sont actuellement connectés par l’intermédiaire du réseau fixe, 1 million parmi eux ne bénéficiant que d’une connexion de 1 méga.

L. O. CH