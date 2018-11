«Un plan national d’adaptation en préparation»

Par DDK | Il ya 39 minutes | 70 lecture(s)

Face aux changements climatiques, la ministre de l’Environnement et des énergies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, a indiqué, hier, qu’un plan national d’adaptation aux effets du changement climatique est en cours de préparation par son département, en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). S’exprimant à l’issue de la Journée d’études sur les risques d’inondations, Mme Zerouati a rappelé que les différentes études scientifiques, notamment celles menées par son ministère, montrent la nécessité de mettre en place des systèmes de contrôle et d’alerte pour faire face aux risques naturels tels que les inondations, les incendies de forêts et la sécheresse. Tout en soulignant la nécessité de prendre en charge cette problématique en tant qu’aspect principal dans tout projet de développement, la ministre a insisté sur l'intérêt d'entreprendre des actions communes et coordonnées entre les différents secteurs pour faire face aux changements climatiques. C’est ainsi que son ministère a impliqué l’ensemble des secteurs pour mettre en place le Plan national climat (PNC), a-t-elle souligné. Ce plan a permis la définition de 156 actions composées de 76 actions pour réduire les émanations à effet de serre, de 64 mesures pour l’adaptation aux changements climatiques et de 16 actions dédiées à la gouvernance. De son côté, le ministre de l’Intérieur et des collectivités locales a, lors de son intervention, estimé nécessaire de procéder à l'actualisation de la stratégie nationale de prévention contre les risques des catastrophes naturelles et à la définition de ses perspectives à l'horizon 2030.

689 sites menacés par les inondations à l’échelle nationale

Pour sa part, le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a révélé que prés de 689 sites sont menacés, à des degrés différents, par les inondations au niveau national, selon une étude réalisée par son département. Il prévoit, à cet effet, une nouvelle «stratégie de lutte contre les risques des inondations à l’horizon 2030». «Pour la première fois, nous œuvrons à mettre en place un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) qui a pour objectif de réduire les risques contre ce phénomène» qui menace, particulièrement les populations habitant des constructions illicites dans différentes wilayas du pays. Pour ce faire, le ministère envisage de signer, en collaboration avec l’Union européenne, une convention-cadre entre l’agence nationale des Ressources en eau et l’Agence spatiale algérienne (Asal). L’objectif assigné à cette convention est d’assurer une meilleure gestion des risques contre les inondations en Algérie. Le ministre a tenu à expliquer qu’à l’instar des autres pays, les changements climatiques ne sont guère une probabilité, mais plutôt une réalité qui menace l’Algérie, notamment avec «l’augmentation du nombre des constructions illicites sur les bords des oueds» qui constituent un danger pour les populations qui y habitent.

