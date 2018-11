19 morts et 31 blessés en 48 heures

Par DDK | Il ya 37 minutes | 84 lecture(s)

La route tue encore. Les services de la Protection civile ont fait état de 19 personnes qui ont trouvé la mort et 31 autres qui ont été blessées suite à plusieurs accidents de la circulation routière survenus, en deux jours, au niveau national. «Durant la période allant du 15 au 17 novembre 2018, plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés, dont douze les plus mortelles, ayant causé 19 morts sur les lieux d’accidents et 31 blessés, traités sur place puis évacués vers les structures hospitalières par les secours de la Protection civile», a fait savoir, hier, le bilan rendu public par la Direction générale de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Tamanrasset, «avec cinq personnes décédées et dix autres blessées suite au renversement d’un véhicule, survenu sur la Route Nationale N°01, commune et daïra d’Ain Salah. Les victimes blessées ont été pries en charge sur les lieux puis évacuées vers le centre de santé local par les secours de la Protection civile», a encore ajouté le même document. Par ailleurs, les secours de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à cinq personnes incommodées par le monoxyde de carbone (CO) émanant des appareils de chauffage dans leurs domiciles. Il s’agit de trois personnes à la wilaya de M’Sila, deux autres à Médéa, «pris en charge sur les lieux et transférés vers les structures hospitalières par nos secours», ajoutera la même source. À rappeler que les statistiques de la Protection civile font ressortir «plus de 2 928 personnes incommodées ou intoxiquées par les gaz brulés sauvées et 134 sont malheureusement décédées l’année écoulée, alors que 89 décès ont été enregistrés durant les huit premiers mois de l’année en cours». À retenir que durant la période allant du 15 au 17 du mois en cours, les unités de la Protection civile ont enregistré 5 128 interventions, dans les différents types d’interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité…

Samira Saïdj