Plus de 6 000 enfants maltraités en 2017

Malgré un arsenal juridique des plus coercitifs, il n’en demeure pas moins que des enfants, notamment les plus vulnérables, sont violentés et exploités en Algérie.

Pour preuve, selon un rapport élaboré par la DGSN : «Plus de 6000 enfants ont été victimes de maltraitance en 2017, dont 1131 d’abus sexuels». Pour les associations de défense des droits de l’enfant, ces chiffres interpellent ! «Prévenir la maltraitance et la négligence envers nos enfants» est le slogan porté cette année par «La voix de l’enfant de Béjaïa» en ce mois de novembre, baptisé «Novembre jaune». Ainsi, une campagne de sensibilisation a été initiée, ces jours-ci, par ladite association. Pour cette association, «les actes de maltraitance ne se comptent plus. Pour s’apercevoir que l’enfant n’est plus protégé, il suffit de marcher dans la rue ; manque de transport urbain, les routes endommagées, manque de passages piétons à la sortie des écoles, les cybers ouverts à tout public même aux enfants non accompagnés, des parents qui humilient leurs enfants en pleine rue, le travail des enfants de moins de 15 ans sans contrôle, la mendicité des enfants …», regrette-t-on, précisant que la protection des enfants passe par une étroite collaboration entre pouvoirs publics et société civile. Voulant donner l’exemple, l’association «La voix de l’enfant de Béjaïa» organisera, demain, mardi, au TRB un ensemble d’activités et d’ateliers d’initiation «à la non-violence» destinés aux enfants âgés entre 11 et 17 ans. «Afin de sensibiliser les citoyens à la non-violence, notre association organise une conférence-débat sous le thème : Prévenir la maltraitance et la négligence envers nos enfants, en partenariat avec l’UNICEF Algérie», indique l’association dans un communiqué, précisant que des spécialistes auront à donner, à la faveur de cette rencontre, leurs analyses et expertises. Depuis le 1er novembre, l’association «La voix de l’enfant Béjaïa» a organisé, que ce soit en son siège ou en extra-muros, plusieurs activités pour sensibiliser le grand public à la non-violence à l’égard des enfants. Un atelier sur «La gestion positive des conflits», destiné à douze enfants âgés entre 11 et 14 ans a ainsi été organisé par l’association au début du mois en cours. Le 5 novembre dernier, un concours sur les droits de l’enfant destiné aux enfants de la 5ème année primaire issus de plusieurs établissements du chef-lieu de wilaya, a été organisé par ladite association. D’autres activités et ateliers figurent également dans le programme de cette dernière.

