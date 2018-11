Des demandeurs de logement sprotestent à Ammal

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Des dizaines d’habitants de Ben Salah, localité relevant de la commune d’Ammal au sud-est de Boumerdès, ont organisé, hier, un sit-in devant le siège de l’APC pour protester contre le retard mis dans la réalisation des logements. Les manifestants qui continuent à habiter dans des habitations dépourvues de commodités ont été épaulés par d’autres habitants du site des chalets qui attendent leur relogement depuis une dizaine d’années. «Nous ne comprenons pas ce retard enregistré dans la réalisation de nos logements alors que la plupart des souscripteurs ont déposés leurs dossiers depuis plusieurs années», nous dira un manifestant. Et un autre enchaina : «Notre localité est la dernière dans la région à avoir accès au logement. Il n’existe, pratiquement, pas de programme de réalisation de logements». Les habitants des chalets sont les plus pénalisés par ce retard qui en dit long. Ils habitent dans des cabanons dépourvus de toute commodité et traversent de pénibles périodes en ces temps de pluies et de froid. «Nous comptons sur le nouveau wali pour relancer le projet de 250 logements à l’arrêt depuis plusieurs années», nous dira notre interlocuteur. A l’heure où nous mettons sous presse, le sit-in était encore maintenue devant le siège de l’APC et toutes nos tentatives de joindre le premier responsable de l’exécutif communal furent vaines.

Y. Z.