Le sud de la wilaya privé d'eau depuis deux jours

Par DDK | Il ya 1 heure | 135 lecture(s)

Les communes du sud de la wilaya de Tizi-Ouzou, notamment celles relevant des daïras de Boghni et de Ouadhia, sont privées d'eau depuis deux jours. Le déboitement de la grande conduite de transfert d'eau à partir du barrage Koudiet Acerdoune est à l'origine de l'interruption de la chaîne de distribution à travers tous les chefs-lieux des municipalités et des villages. Cette situation a causé une grande pénurie, plus particulièrement au niveau du centre urbain de Boghni, où les citoyens se débrouillent comme ils peuvent pour s'approvisionner en eau à partir des sources de la région, notamment celles situées dans les localités de Mechtras et d'Assi Youcef. Même les ménages se trouvent dans une situation particulière, avec la rareté du liquide précieux pour assurer convenablement leur tâche. Et pour remédier à cette situation, l'organe de gestion du barrage Koudiet Acerdoune est à pied d'œuvre pour procéder à la réparation des canalisations. Selon des sources proches de l'ADE, avec les efforts déployés sur le terrain, le problème sera réglé demain.

M Haddadi