Comment éviter les flux migratoires

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a souligné, hier, à Alger, que l’Algérie continue à contribuer pour faire de la Méditerranée, notamment de son bassin occidental, une zone de paix et de stabilité.

«Notre volonté demeure de travailler ensemble avec vous pour consolider davantage la coopération régionale et renforcer les liens entre nos peuples afin de contribuer à concrétiser cet idéal qui anime chacun d’entre nous et qui consiste à faire de la Méditerranée, notamment de son bassin occidental, une zone de paix, de stabilité et de prospérité partagée», a souligné M. Raouya, lors de son allocution d’ouverture de la 3ème Conférence ministérielle «Finances et Investissement» du Dialogue 5+5, co-présidée par M. Raouya et le ministre français de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire. Le ministre des Finances a tenu à souligner que «les peuples de la méditerranée occidentale font face à des défis multiples et communs». Il s’agit, a-t-il précisé, de défis liés à la sécurité, aux changements climatiques, à l’immigration, à l’avenir de la jeunesse et son accès au marché de l’emploi, ainsi qu’au développement économique de façon globale. Selon lui, le Dialogue 5+5 constitue un cadre approprié pour échanger sur les sujets d’intérêt commun pour la région. «Ce Dialogue offre, grâce à son caractère informel, l’opportunité d’aborder tous les sujets, d’échanger librement et réfléchir ensemble à des solutions concrètes et opérationnelles pour pouvoir relever les défis auxquels fait face la région», a-t-il dit. De cette 3ème Conférence ministérielle, il a précisé que ces rencontres représentaient également «l’occasion de rapprocher nos points de vue, de coordonner nos positions et conjuguer nos efforts afin de concevoir des réponses communes aux préoccupations que nous partageons». De son côté, le ministre français de l’Economie et des finances, Bruno Le Maire, a relevé que la méditerranée «doit redevenir un espace de développement économique et d’échange culturel pour les pays du dialogue 5+5». Le grand enjeu, a-t-il soutenue, est la capacité des partenaires du dialogue 5+5 à relever le niveau de vie de leurs populations» pour éviter des flux migratoires qui posent des problèmes politiques considérables dans les pays du sud de l’Europe».

S. S.