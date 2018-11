Le calendrier arrêté !

Par DDK | Il ya 1 heure | 149 lecture(s)

Le calendrier des examens trimestriels de l’année scolaire 2018-2019 pour les trois cycles (primaire, moyen et secondaire) a été annoncé hier. Selon le calendrier publié par la ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit, sur son compte facebook, les examens du premier trimestre concernant le cycle primaire seront du dimanche 9 décembre au jeudi 13 décembre 2018 pour le premier trimestre, du 10 au 14 mars 2019 pour le deuxième trimestre. Les examens du troisième trimestre auront lieu à compter du 9 juin pour la première, deuxième, troisième et quatrième année. Quant aux examens des cycles moyen et secondaire, la même source fera savoir qu’ils auront lieu du dimanche 2 au mardi 6 décembre 2018 pour le premier trimestre. Ceux du deuxième trimestre se tiendront du dimanche 3 au jeudi 7 mars 2019. Concernant le troisième trimestre, les examens de fin d’année pour le cycle primaire (5e) auront lieu à compter du 19 mai 2019, tandis que ceux des cycles moyen (4ème année moyenne) et secondaire (3ème année) se déroulent à partir du 19 mai 2019. Il y a lieu de rappeler que «le délai des inscriptions aux examens nationaux (BAC, BEM, et cinquième année primaire, a été prolongé jusqu'au 22 novembre prochain», avait annoncé la première responsable du secteur. En effet, dans un communiqué publié récemment sur sa page Facebook, la première responsable du secteur avait indiqué que «la période des inscriptions aux examens scolaires nationaux pour l'exercice 2018/2019, qui était fixée du 15 octobre au 15 novembre, a été prolongée jusqu'au jeudi 22 novembre prochain». D’après elle, les inscriptions pour les candidats aux examens scolaires s'effectuent sur le site de l'Onec (Office national des examens et concours). Pour le baccalauréat, les futurs candidats doivent s'inscrire sur l'adresse http://bac.onec.dz, pour le Brevet de l'enseignement moyen (BEM) sur http://bem.onec.dz, tandis que pour l'examen de fin de cycle primaire, l'adresse est http://cinq.onec.dz. Rappelons toutefois, que l'examen du baccalauréat aura lieu du 16 au 20 juin, celui du BEM du 9 au11 juin, alors que l'examen de la 5ème année primaire est fixé au 29 mai.

L. O. CH.