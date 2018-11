L’EPB dotée d’un nouveau remorqueur

Par DDK | Il ya 1 heure | 205 lecture(s)

L’Entreprise portuaire de Béjaïa vient d’acquérir un nouveau remorqueur de navires, baptisé «Babor 1».

Il a été réceptionné, avant-hier, au niveau du port de Béjaïa, en présence des autorités locales et du P-DG de l’EPB. Ce remorqueur a été acquis dans le cadre d’une opération d’achat groupé de 10 remorqueurs au profit de six ports du pays, à savoir l’EPB de Béjaïa, Djendjen, Tenes, Annaba, Mostaganem et le port de Skikda. Selon le P-DG du groupe Services portuaires (Serport), Achour Djelloul, cette flottille de remorqueurs de navires a été acquise avec un montant global de 76,14 millions d'euros. Neuf remorqueurs ont été commandés au constructeur naval espagnol Astilleros Armon, alors que le dixième a été construit par l’italien Vittoria. Qualifié de «moderne et de dernière génération», le remorqueur «Babor 1» est destiné, selon les explications fournies par l’EPB, à traiter tous types de navires (commerce ou hydrocarbures). Il est équipé de moyens les plus modernes de lutte contre les incendies et a une capacité de recherche et de localisation de navires en détresse, a-t-on précisé. En outre, il est destiné à effectuer des opérations de ravitaillement en mer, d’assistance, d’escorte et de sauvetage de navires en difficultés. En effet, les nouveaux remorqueurs acquis par Serport, indique-t-on, répondent aux exigences et recommandations en matière de sécurité et de navigation maritime internationale. Par ailleurs, le P-DG de Serport a affirmé que ces acquisitions s’inscrivent dans le cadre d’un programme gouvernemental visant la modernisation du secteur portuaire en Algérie. Ce responsable a reconnu que la flotte de remorqueurs existante actuellement à travers les ports du pays est en vieillissement et a besoin d’être renouvelée. L’activité de remorquage génère des revenus conséquents en devise au profit des entreprises portuaires. En 2017, pas moins de 110 millions de dollars ont été générés par les prestations de remorquage sur l'ensemble des ports du pays, a souligné Achour Djelloul.

Boualem S.