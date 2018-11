Un taux d’avancement de 98%

Par DDK | Il ya 1 heure | 201 lecture(s)

Les travaux de réalisation de la ligne ferroviaire devant desservir l’aéroport international d’Alger ont atteint un taux de 98%. C’est ce qu’a indiqué, lundi, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane. «Lancés il y a 14 mois, le taux d’avancement des travaux de la desserte ferroviaire reliant l’aéroport international Houari Boumediene au réseau ferré national est de 98%», a-t-il indiqué. S’exprimant à l’issue d’un point de presse animé en marge de sa visite d’inspection du projet, le ministre a fait savoir que cette ligne sera mise en service au même temps que le nouvel aéroport d’Alger. Il affirme que ce projet qui dotera bientôt l’aéroport d’Alger d’une nouvelle offre de transport, rappelons-le, comprend une ligne ferroviaire à partir de la gare de Bab Ezzouar jusqu’au complexe de l’aéroport sur un linéaire de 2,8 km, dont 1,6 km de tunnel réalisé sous la rocade autoroutière sud reliant Dar El Beida à Ben Aknoun. «Malgré un tissu urbain complexe et des réseaux souterrains denses d’électricité, de gaz et d’eau, nous avons pu dépasser toutes les entraves grâce à une coordination efficace entre les différents secteurs concernés. Aujourd’hui, la liaison par tunnel est totalement réalisée», a encore indiqué le premier responsable du secteur. Par ailleurs et en ce qui concerne la capacité de transport de cette liaison, des départs sont prévus toutes les demi-heures pour le transport de 18 000 à 20 000 passagers par jour, selon les prévisions de l’Agence nationale d’étude et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (Anesrif). Pour ce qui est de la gare, la même source affirme qu’elle s’étend sur trois niveaux : un premier qui est un sous-terrain pour les quais, un deuxième en surface destiné aux bureaux administratifs, les guichets de billetterie et d’information, et enfin, un troisième niveau doté de locaux commerciaux et de restauration. La gare est équipée d’ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite, des escaliers mécaniques, des espaces verts. Un centre de sûreté y est également prévu, analogue à ce qui existe au niveau du Métro d’Alger. Toutefois, la réalisation de ce projet est confiée à des entreprises publiques nationales, à savoir l’ENGOA, spécialisée dans les ouvrages d’art, Infra rail pour la pose des rails, l’EVSM pour le surfaçage et aplanissement de linéaire, Rail Elect pour l’électrification de la ligne ferroviaire, Estel pour signalisation et télécommunication et le bureau d’étude City Rail.

L. O. CH