80 firmes étrangères de neuf pays présentes

Le 16e Salon international des travaux publics sera ouvert, aujourd’hui, au Palais des expositions d’Alger (SAFEX), avec la participation de plus de 300 exposants nationaux et près de 80 firmes étrangères. Ce Salon, organisé par le ministère des T ravaux publics et des transports, en coopération avec la société algérienne des foires et des expositions SAFEX, accueillera, pour sa 16e édition, 300 exposants nationaux et près de 80 firmes étrangères venant de neuf pays. La manifestation s’étalera sur 5 jours. Cette édition ce tient «au moment où le secteur des travaux publics et des transports continue de constituer une composante déterminante dans l’activité économique et sociale du pays et une priorité pour les pouvoirs publics dans les grands choix d’investissement du pays», indique-t-on dans un communiqué. Le choix, dit-on, «est stratégique, assis sur une analyse judicieuse liée au rôle déterminant du secteur pour les effets de soutien stratégique qu’il a sur le reste des secteurs de l’économie nationale». En cette qualité, précise-t-on «il continuera de bénéficier de toute l’attention au niveau national notamment dans les différents programmes et plans de développement économiques». Ce choix, explique-t-on encore, «se traduit par les divers projets et les grandes réalisations engagées par les pouvoirs publics et qui arrivent à échéance actuellement ou dans les toutes prochaines années (autoroutes, routes et réseaux routiers et ferroviaires, transports urbains, installations maritimes, aéroports et autres, comme ceux qui sont inscrits pour l’avenir». «Le maintien de la dynamique et du rythme de développement du secteur auxquels on assiste, est, en conséquence, à l’origine de l’intérêt que portent les entreprises et les opérateurs étrangers à prendre part à cet important événement qui devra leur permettre de présenter les différentes technologies de réalisation, de conception et de gestion des infrastructures de travaux publics, dans le but d’exploiter les opportunités d’investissement et de partenariat». «Le SITP représente plus que jamais une occasion idoine et un terrain propice à l’échange d’expertises et d’expériences et à l’établissement de partenariats féconds et mutuellement bénéfiques, non seulement entre opérateurs algériens et étrangers, mais aussi entre opérateurs nationaux, dans le cadre de la promotion du partenariat public/privé» conclut-on.

