Quelque 13 765 travailleurs bénéficiaires

Par DDK | Il ya 1 heure | 130 lecture(s)

La directrice de la Caisse nationale des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du BATPH de Tizi-Ouzou, Mme Seddiki, a indiqué, hier, qu’un total de 13 765 travailleurs devront bénéficier, cette année, de congés payés à cause des intempéries. Intervenant hier sur ondes de la radio locale, la responsable a indiqué que ces travailleurs sont répartis à travers les 758 entreprises sur un total de 3 478 qui activent au niveau de la wilaya. Au moins 5 417 ont été suspendues et 1 701 autres radiées durant de l’exercice de l’année en cours. Seules 758 sur un total de 898 entreprises ont déposé leurs dossiers chômages et intempéries durant l’année 2018, ce qui représente un total de 16 417 travailleurs, dont 13 765 travailleurs ont bénéficié de l’assurance CACOBATPH. Le reste non pas bénéficié à cause du rejet de leurs dossiers pour non respect du délai de dépôt. En effet et selon la même responsable, les entreprises peuvent faire leur déclaration d’arrêt du chantier via internet ou se présenter au siège de la CACOBATPH pour connaître les démarches à suivre, notamment la déclaration de l’arrêt du chantier suites aux intempéries. Le salarié est pris en charge par l’entreprise uniquement le premier jour et la CACOBATPH prend par la suite le relais. De son côté, l’entreprise doit déclarer la reprise du travail dans un délai ne dépassant pas une semaine, sinon son dossier sera rejeté. S’agissant de la liste nominative, «le délai est limité à trois mois et commence à partir de la date de l’arrêté du chantier en question», précise encore Mme Seddiki. Et d’ajouter : «Dans ce cas de figure, l’entreprise doit respecter toutes les procédures déjà citées et elle sera indemnisée dans les trois jours qui suivent.» Pour les entreprises nouvellement créées, l’oratrice dira que «celles-ci doivent se rapprocher de la CACOBATPH pour s’informer des avantages dont elles peuvent jouir et aussi des obligations en matière de congés payés et chômage-intempéries». L’entreprise doit déclarer son employé dans un délai de dix jours, sinon elle sera pénalisée pour le non respect de ce délai. Pour les avantages, l’entreprise doit cotiser 12,21% pour les congés payés. L’entreprise ayant moins de neuf salariés, la cotisation doit se faire chaque trimestre, et mensuellement pour celle ayant plus de neuf employés. Le congé annuel du salarié, quand à lui, est payé par la CACOBATPH, a-t-elle encore précisé. La responsable a saisi l’occasion pour inviter les salariés qui ont travaillé dans le bâtiment, les travaux publics et l’hydraulique et n’ayant pas touché leurs congés faute de la disposition du numéro de CCP où de chèque bancaire, de se rapprocher de la CACOBATPH pour percer leurs congés. À ce sujet, les noms concernés sont affichés au niveau des APC de la wilaya. Pour les 0,75%, qui assurent le chômage-intempéries, la CACOBATPH indemnise l’entreprise. Cette dernière est censée payer le salarié durant cette période d’arrêt. Par ailleurs et selon la même responsable, toutes les entreprises qui activent dans le domaine du bâtiment, travaux publics et hydraulique, sont assujetties à la CACOBATPH ainsi que les entreprises étrangères. Les entreprises non assujetties à la CACOBATPH constatées leur des contrôles effectués sur le terrain par leurs inspecteurs, sont appelées à affiler d’office à payer leur cotisation. Quant aux entreprises en difficultés, la CACOBATPH est disposée à établir un échéancier pour leur faciliter le payement de leur cotisation obligatoire.

Nadia Rahab