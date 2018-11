Affrontements entre policiers et vendeurs informels

Par DDK | Il ya 1 heure | 191 lecture(s)

De violents affrontements entre la police et des jeunes manifestants ont éclaté, durant la nuit du lundi dernier, au niveau du quartier des 140 logements, sis à la périphérie ouest de la ville de Bouira. Selon nos informations, les échauffourées ont été enregistrées après une descente de la police, dont l’objectif était l’éradication des tables du commerce de l’informel installées à la veille d’El Maoulid Enabbawi. Des dizaines de jeunes de ce quartier ont, en effet, squatté des espaces près du lycée du quartier pour installer un mini-marché pour la vente de pétards et des feux d’artifice. Les affrontements ont commencé vers 21h de la même soirée, après que les policiers ont procédé à la saisie d’une grande quantité de cartons, contenant des pétards. Des scènes de violence nocturnes et de panique généralisée ont été enregistrées aux alentours du lycée du quartier et de la direction de la santé mitoyenne, et qui ont duré jusqu’au tard dans la nuit. Les manifestants ont usé de pierres et d’objets divers, alors que les policiers ont riposté avec des bombes lacrymogènes. Selon des sources locales, une dizaine de manifestants ont été blessés et évacués à l’hôpital de Bouira, alors que la situation ne s’est calmée que vers minuit.

O. K.