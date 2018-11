13 incendies enregistrés en une journée

Par DDK | Il ya 23 minutes | 16 lecture(s)

Lors de la célébration de la fête du Mawlid Ennabaoui El Charif, les services de la Protection civile ont enregistré 13 incendies au niveau national, dont neuf à Alger. «Durant la période allant du 19 au 20 novembre 2018, les secours de la Protection civile sont intervenus pour l’Extinction de 13 incendies d’arbres, palmiers, broussailles, ainsi que d’habitation déclarés à travers plusieurs endroits dans les maisons (balcons, garages, chambres), dont neuf incendies à la wilaya d’Alger», lit-on dans le communiqué rendu public, hier, par la Direction générale de la Protection Civile. A Alger, il s’agit des localités de Bordj El Bahri, Eucalyptus, Kouba, Baraki, El Maquaria où une personne fut légèrement brûlée, El Achour, Bab El Oued où, cette fois, une personne était incommodée par la fumée, Bordj El Kifan et Rouiba. A Guelma, deux incendies d’habitation ont été enregistrés à la commune de Nechmaya et Guelma, et deux autres incendies de bus et de véhicule dans la commune de Bouinan dans la wilaya de Blida. Par ailleurs, plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés durant cette période, dont cinq mortels, «ayant causé la mort de sept personnes décédées sur les lieux d’accidents et 13 autres blessées, traitées sur place puis évacuées vers les structures hospitalières par les secours de la protection civile». Les secours de la protection civile sont intervenus, également, pour prodiguer des soins de première urgence «à huit personnes incommodées par le monoxyde de carbone (CO) émanant des appareils de chauffage et chauffe-bain dans leurs domiciles». Il s’agit de quatre personnes à la wilaya de Sétif, quatre autres à El Bayadh, «prises en charge sur les lieux et transférées vers les structures hospitalières par nos secours». A Signalé l’intervention des secours de la wilaya de Guelma, «suite à une explosion d’une bouteille de Gaz Butane suivie d’un incendie à l’intérieur de la cuisine d’une maison à la cité 8 Mai 1945, commune de Guelma, causant des brûlures de 2ème degré à deux personnes», selon la même source.

Samira Saïdj.