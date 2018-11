Plus de 100 000 pétards saisis

Par DDK | Il ya 23 minutes | 14 lecture(s)

Les éléments de la brigade économique et financière de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Boumerdès ont saisi, la veille du Mawlid Ennabaoui, une quantité importante de produits pyrotechniques de différentes marques, notamment les pétards dont le nombre global est estimé à 87 773 unités, comme ils ont procédé, également, à l’arrestation de 19 individus lors de descentes policières visant les vendeurs de pétards à travers le territoire du chef-lieu du département. Notons que la sûreté de wilaya de Boumerdès a organisé de nombreuses campagnes de sensibilisation ayant ciblé particulièrement les stagiaires, les élèves de tous les paliers, ainsi que leurs parents, en axant leurs interventions sur les risques majeurs de l’utilisation des produits pyrotechniques sur leur santé. À Corso, les services de la gendarmerie ont découvert 12 514 pétards et 3 557 bougies à l’intérieur d’un camion de marque DFM, arrêté dans un barrage fixe dressé sur la RN5 reliant les municipalités de Corso et Boumerdès. La marchandise destinée à la vente, dont le coût global est estimé à 52 millions de centimes, et le camion en question ont été saisis, car le propriétaire dudit véhicule ne dispose ni de registre du commerce ni de licence lui permettant d'exercer cette activité.

Hocine Amrouni