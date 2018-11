L’alimentation électrique renforcée à Kadiria

Par DDK | Il ya 22 minutes | 21 lecture(s)

La Sonelgaz, via sa direction de distribution de Bouira, vient de renforcer la localité de Kadiria en énergie électrique avec la mise en service d’une ligne sous terraine de moyenne tension. C’est ce qu’affirme un communiqué de la SDC soulignant l’importance que revêt un tel projet : «Dans le cadre de l'amélioration de la qualité et la continuité de service, nous tenons à vous informer de la mise en service d’une ligne électrique souterraine 30 KV d’une longueur de 6,5 Kms issue du poste source 60/30 KV Lakhdaria.» Ce projet, selon la même source, a été réalisé grâce à une enveloppe financière évaluée à 22 millions de dinars afin de renforcer le réseau électrique de la ville de Kadiria en passant par le village de Tiliouine. Pour cela, la SDC rappelle une fois de plus à l’ensemble des entrepreneurs, publics ou privés, qu’ils sont tenus de se rapprocher de leurs services deux mois avant d’entreprendre des travaux à proximité des ouvrages de la SDC, pour leur remettre les plans identifiant les différents réseaux existants, afin d’éviter tout incident fâcheux qui pourrait pénaliser les abonnés de la SDC. «Le réseau, une fois agressé devient fragile et d’autres pannes pourraient être générées suite à des défauts de câbles souterrains», indique la SDC dans son communiqué.

Hafidh B.