Le siège de l’APC toujours fermé

Par DDK | Il ya 11 minutes | 2 lecture(s)

Les habitants de la cité Chouhada dite Iferki, sise au chef-lieu de la commune de Tadmaït, ont fermé, avant-hier, le siège de l’APC pour réclamer leur quota de logement et l’aménagement de leur quartier. «Nous voulons à travers notre action maintenir la pression sur les autorités locales afin d’attirer l’attention des pouvoirs publics que notre situation et lamentable et tout va mal au niveau de notre localité», regrette l’un des meneurs de cette action. Et d’ajouter : «Des responsables nous ont promis un quota de logements pour notre cité lors de la réunion qui a eu lieu le mois d’avril dernier au siège de la daïra de Draâ Ben Khedda, mais aucun résidant de notre cité n’a figuré sur la liste des bénéficiaires». À signaler que ces protestataires ont bloqué le grand portail de la mairie pour la deuxième journée successive. Ils se plaignent notamment de la sourde oreille qu’opposent les autorités locales quant à la satisfaction de ce qu’ils appellent «leurs légitimes doléances». «Depuis des années, nous n’avons eu de cesse de soulever ces problèmes aux plusieurs présidents d’APC qui se sont succédé à la tête de l APC, mais en vain», soutiennent-ils. Outre les logements, les protestataires ont soulevé également le problème de la vétusté du réseau d’assainissement et celui de l’AEP, ainsi que l’aménagement des ruelles qui n’ont jamais été rénovées depuis l’édification de cette cité en 1962. Pour rappel, 140 logements de type RHP ont été construits au niveau de la commune de Tadmaït, dont la majorité ont été attribués il y a quelques mois de cela. Aussi, ces mêmes résidants avaient fermé la mairie la semaine dernière pour les mêmes motifs.

Rachid Aissiou