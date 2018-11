Conférence sur l’environnement à Boulezazen

Par DDK | Il ya 11 minutes | 2 lecture(s)

Sur invitation de l’association environnementale et culturelle Tidukla n’Tafath n’Melbou, le docteur Rachid Saou, enseignant à l’université de Béjaïa, animera, dans l'après-midi d'aujourd'hui samedi, à la maison de jeunes de Boulezazen, une conférence autour de la gestion intégrée des bassins versants, cas de Boulezazen et Agrioun. Il est utile de souligner que le 20 octobre dernier, l’APC de la localité avait organisé, en collaboration avec les laboratoires de l’université de Béjaïa, une journée d'étude sur l'impact de la pollution des rivières sur la santé, l'environnement et l'économie, cas des rivières de Boulezazen et de l'Agrioun. Durant, cette journée, il a été décidé de quelques recommandations dont les principaux axes se rapportent à la prise en charge des incidences de la pollution sur la santé, à des actions d’ordre technique et à la sensibilisation.

A. G.