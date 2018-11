Campagne de dépistage du cancer du sein

Par DDK | Il ya 11 minutes | 2 lecture(s)

L’association des amis de la faculté de médecine de Béjaïa (AAFMB) organise, aujourd’hui samedi, une caravane de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein au profit des habitants du village Aït Daoud, dans la commune d’El Flaye (Sidi Aïch). Une trentaine de médecins entre généralistes et spécialistes se rendront à Aït Daoud pour offrir des consultations gratuites aux femmes qui désirent effectuer un dépistage du cancer du sein. Cette opération se déroulera en collaboration avec le mouvement associatif local et l’APC d’El Flaye. L’école primaire d’Aït Daoud a été transformée, hier, en un hôpital du jour pour le besoin de la caravane qui débutera, tôt ce matin. Les organisateurs ont prévu également dans le programme de cette journée, une conférence d’information et de sensibilisation sur le cancer du sein, ainsi qu’un dépistage du diabète et de la HTA (hypertension artérielle). En outre, une distribution gratuite de médicaments suivant les prescriptions des praticiens, a été aussi programmée grâce au sponsoring généreux d’industriels locaux.

B. S.