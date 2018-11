Les Australiens bientôt à l’œuvre

Par DDK | Il ya 44 minutes | 163 lecture(s)

Après un coup de frein qui aura duré presque dix ans, le projet d’exploitation du gisement géant poly-métaux (Zn, PB, CD, Ag) de Tala Hamza, l’un des plus grands au monde, sera lancé très prochainement, a annoncé, avant-hier, le P/APC d’Amizour, Zahir Kheraz.

La Western Mediterranean Zinc Spa (WMZ), la joint-venture qui détient la licence d’exploration du site minier, s’étalant sur 125 kilomètres carrés, entre les communes de Tala Hamza et d’Oued Amizour, a obtenu une autorisation d’exploitation auprès des autorités algériennes, affirme le maire. «Le projet a été dégelé. La WMZ érigera une usine très sophistiquée sur place et elle aura besoin, au démarrage, de 600 postes d’emploi directs», a explique le P/APC sur les ondes de la radio locale. L’information a été confirmée par le P/APC de Tala Hamza : «Toutes les réserves ont été levées et l’entreprise n’attend que le permis d’exploitation», a-t-il expliqué. Aucune date précise n’a été avancée concernant le début d’exploitation de ce gisement, dont le potentiel est estimé à 68,6 millions tonnes de zinc. La production annuelle prévisionnelle, après la mise en exploitation de cette mine, sera de 2 Mt de minerai, avec une concentration de 21 000 tonnes de zinc et 40 000 tonnes de plomb. «Le projet est important et pourrait devenir l’un des dix plus grands producteurs de zinc au monde. Le projet est bien placé pour fournir aux fonderies européennes des concentrés de zinc et de plomb de qualité supérieure, à faible teneur en contaminants», lit-on dans le site de Terramin Australia, qui détient la plus grande part de ce marché. Dans le contrat de la joint-venture dénommée WMZ Western Mediterranean Zinc Spa, montée par les algériens et leurs partenaires australiens, 65% des parts du marché reviendront à Terramin, 32,5% pour l’ENOF (Entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles) et 2,5% pour l’ORGM (Office national de recherche géologique et minière). L’exploitation de ce gisement permettrait au secteur minier dans la wilaya de Béjaïa de développer une véritable industrie de transformation et, du coup, générer des milliers de postes d’emploi. En outre, ce projet offrira au pays de nouvelles ressources de devises, en dehors des hydrocarbures.

B. S.