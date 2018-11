Un jeune séquestre et torture mortellement sa sœur

Par DDK | Il ya 44 minutes | 254 lecture(s)

Après avoir surpris sa sœur âgée de 17 ans discutant avec son petit ami via son portable, un jeune homme âgé de 27 ans, originaire de la daïra de Boudouaou, localité sise à l’ouest de la wilaya de Boumerdès, a séquestré sa sœur dans une étable avant de la torturer pendant une semaine de la façon la plus abjecte, a-t-on appris d'une source fiable. Menacée de mort par son fils si elle venait à porter secours à sa fille, la maman de la victime a alerté son frère afin qu’il délivre l’adolescente des griffes de son bourreau. Arrivé sur les lieux, ce dernier a réussi à secourir la victime et à la transférer en urgence vers l’hôpital le plus proche. Vu la gravité de son état, la victime a rendu l’âme quelques jours plus tard. Avant de mourir, la jeune fille a déclaré que son frère l’a laissée sans eau ni nourriture pendant une semaine, qu’il éteignait ses mégots sur son corps affaibli, qu’il la battait à l’aide d’une chaîne métallique et qu’il lui balafra le visage à l’aide d’un objet tranchant. Arrêté par les services de sécurité, l’accusé a reconnu les faits qui lui sont reprochés et qu’il a agit ainsi pour protéger l’honneur de sa sœur. Le mis en cause a été traduit devant la justice pour meurtre avec préméditation. Pour rappel, les faits de cette affaire qui a été ajournée pour la troisième fois à la demande de l’inculpé qui se trouvait dans un état critique, se sont déroulés dans un village de la municipalité de Keddara, localité relevant de la daïra de Boudouaou, il y a de cela environ deux ans, après que de jeunes hommes du village eurent déclaré à l’inculpé que sa sœur avait une relation avec un des voisins et qu’ils se rencontraient en secret.

