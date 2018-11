Grève surprise des commerçants

Par DDK | Il ya 1 heure | 130 lecture(s)

Plusieurs commerçants ont baissé rideaux, hier matin, pour protester contre les nouvelles directives du plan de circulation de la ville de Bouira visant à interdire le stationnement en plusieurs endroits du chef-lieu de wilaya. Pour ces commerçants grévistes voulant interpeller les pouvoirs publics, il s’agit là d’une action pacifique pour dénoncer le fait que les automobilistes soient verbalisés lorsqu’ils font des emplettes dans leurs échoppes. «Notre clientèle se réduit comme une peau de chagrin avec les PV que dressent les policiers. Il est de notre devoir d’interpeller les autorités communales et de wilaya sur ces stationnements interdits qui nous empêchent de réaliser notre chiffre d’affaire. Nous nous acquittons du loyer, des charges et des impôts et en contrepartie nous ne pouvons pas exercer normalement. Nos clients qui viennent en voiture et à défaut de pouvoir stationner ne serait-ce que pour quelques minutes, vont dans d’autres quartiers ou d’autres commerces disposant d’espace de stationnement», déplore un gérant d’un magasin d’alimentation générale se trouvant au niveau d’un des quartiers du centre-ville de Bouira. Pour rappel, au mois d’octobre dernier déjà, plusieurs de ces commerçants avaient opté pour une action similaire en baissant leurs rideaux et en observant une grève d’une journée pour exiger des services concernés une révision du plan de circulation qui permettrait à leur clientèle de pouvoir stationner en toute quiétude et en évitant les risques de se faire verbaliser.

Hafidh. B