Une randonnée pédestre vire au cauchemar

Par DDK | Il ya 1 heure | 374 lecture(s)

Ne donnant aucun signe de vie à la nuit tombée, les parents ont vite fait d’alerter les services de sécurité. Des gendarmes, appuyés par des chiens renifleurs, ont alors lancé une vaste opération de recherches.

Avec ses sentiers escarpés, le majestueux Adrar Amellal (Mont Blanc), dans la commune de Kherrata, réserve bien des surprises aux amateurs des randonnées pédestres, parfois même aux plus aguerris ! Dans la journée de samedi dernier, une randonnée pédestre, organisée par une association locale, a viré au cauchemar. Partis de Tadhergount pour rallier Ath Laâzib en passant par Adrar Amellal, une montagne faisant jonction avec les Babors dans la wilaya de Sétif, des randonneurs, étrangers à la commune de Kherrata pour la plupart, se sont égarés en montagne sous une pluie battante. Obligés de camper sur les lieux, les randonneurs n’ont, depuis, donné aucun signe de vie. Fatigués et à bout de force après avoir parcouru des dizaines de kilomètres, ces derniers ont décidé de passer la nuit de samedi à dimanche en montagne, donnant ainsi des sueurs froides à leurs proches. Appréhendant vraisemblablement le pire, des proches ont donné l’alerte le lendemain, aussitôt le jour levé. C’est ainsi que des éléments de la Gendarmerie, appuyés par des chiens renifleurs, ont ratissé, dans la matinée d’hier, tout le secteur. Une opération qui a porté ses fruits au bout de quelques heures de recherche seulement. Les randonneurs, au nombre de dix-huit (18), ont été retrouvés sains et saufs. Néanmoins, quelques uns se trouvaient dans un état critique, nécessitant leur transfert vers une structure de santé. Une évacuation qui n’a pas été de tout repos pour les secouristes, compte tenu de la topographie des lieux, dépourvus de pistes carrossables. C’est une randonnée dont ils se seraient bien passés. Ces dernières années, des associations locales organisaient des randonnées pédestres aux quatre coins de la wilaya de Béjaïa, sans toutefois solliciter les services de guides expérimentés en la matière, pour arpenter en toute sécurité les massifs abrupts de la région.

F. A. B.