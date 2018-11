Le wali rassure les familles

Par DDK | Il ya 54 minutes | 79 lecture(s)

Le wali de Béjaïa, Ahmed Maabed, a reçu, hier, les représentants des 560 familles de la cité dite Plateau Amimmoun.

Selon les résidents, les dix-huit immeubles constituant la cité Plateau Amimoun, sise sur les hauteurs de Béjaïa-ville, menacent ruine. «Monsieur le wali a tenu à rassurer les représentants des 560 familles de la cité Plateau Amimmoun, dont les immeubles menacent ruine, que leur souci est partagé et que lui même s'inquiète pour leur sécurité. Il leur a rappelé qu'une sortie au niveau de ce site a été déjà effectuée dès la première semaine de son installation vu l'urgence», lit-on sur la page Facebook de la cellule de communication de la wilaya. «Une équipe du CTC d'Alger s'est déplacée sur invitation de Monsieur le wali pour effectuer une expertise technique de ces immeubles (…). La synthèse a été transmise avec ses conclusions par Monsieur le wali au ministère de l’Habitat», ajoute la même source, expliquant que le wali a informé les représentants de cette cité qu'une «enveloppe financière est attribuée pour la wilaya afin de prendre en charge les travaux de viabilisation des logements sociaux en cours de réalisation au niveau de la commune de Béjaïa.» Selon la même source, «Une fois les travaux achevés, les 560 familles vont être relogées immédiatement.» Pour rappel, les 18 bâtiments constituant la cité Plateau Amimmoun sont les premiers grands immeubles à être construits à Béjaïa dans les années 50, par l’administration coloniale. Les bâtisses sont maintenant vielles de plus de 70 ans. Ces immeubles qui comprennent, selon les habitants, plus de 500 logements, risquent de céder à la moindre secousse tellurique. D’ailleurs, ils déclarent que depuis le tremblement de terre du 29 novembre 2012, leurs appartements tanguent dans tous les sens au moindre coup de vent. Dans cette cité, la peur est palpable, du fait que les bâtiments datent de plus d’un demi-siècle et qu’ils ont déjà subi leur lot de dégâts lors des nombreux séismes qui avaient secoué Béjaïa en 2012 et 2013. En tout, 3 180 logements, tous relevant du vieux bâti, avaient été expertisés par la commission mixte, composée d’ingénieurs du CTC, de l’APC de Béjaïa et des autres services concernés. Parmi ces logements endommagés, 437 ont été classés Vert 2, alors que 1 977 ont été classés Orange 3 et 766 Orange 4. Les immeubles de la cité Plateau Amimoun avaient été classés zone orange 4 en 2012. Trois ans plus tard, le CTC a de nouveau classé ces immeubles en zone rouge, c’est-à-dire, menaçant ruine.

F. A. B.