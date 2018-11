Le maire d’El Kseur charge l’APW et le FFS

Par DDK | Il ya 53 minutes | 123 lecture(s)

Le maire d’El Kseur, Ali Gherbi, a accusé, dernièrement, l’APW de Béjaïa et le FFS, la formation politique qui préside cette institution élue, de marginaliser sa commune et de l’exclure délibérément des programmes de développement accordés par l’État au profit des cinquante-deux municipalités de la wilaya. «Nous avons un problème avec l’APW de Béjaïa et plus clairement avec le FFS (…) On a été exclus de plusieurs programmes par ce parti», a dénoncé l’ancien délégué du mouvement de l’Aârouch à Béjaïa dans une vidéo diffusée sur le réseau social Facebook. Pour appuyer ses propos, le P/APC d’El Kseur donne l’exemple de la privation de sa commune d’une benne-tasseuse pour renforcer son parc nettoiement. «L’APW nous a demandés de choisir entre une benne-tasseuse d’une valeur de 1,9 milliard et une enveloppe financière et nous avons opté pour une benne-tasseuse, car on ne nous accordera pas plus de 500 millions de centimes si on choisit une subvention financière. Nous avons fait tout un dossier, une fiche technique et une facture proforma à Sétif, mais nous n’avion rien obtenu», a-t-il déploré. En outre, l’édile communal d’El Kseur a accusé ouvertement l’APW de Béjaïa de l’exclusion de sa municipalité du budget des 930 milliards de centimes attribué par l’État à la wilaya : «Nous n’avons reçu aucun centime», a-t-il dénoncé. Pour manifester son mécontentement contre l’APW et ses élus FFS, le maire Ali Gherbi dit prêt à boycotter la prochaine visite de travail et d’inspection que le wali devrait effectuer dans la région : «Ce que l’APW a fait est de la discrimination. Pourquoi El Kseur est privée de l’argent donné par l’État au profit des 52 communes de la wilaya. L’on a exclu la commune de Béjaïa, car elle est estimée riche, mais on a privé Tizi N’Berber et Tifra. D’ailleurs, le maire de Tifra a démissionné du FFS pour rejoindre le FLN. Nous avons délibéré au sein de l’APC pour boycotter la prochaine visite du wali s’il est accompagné par les élus FFS de l’APW. Ils sont indésirables», a-t-il affirmé. Ali Gherbi s’est, également, attaqué à trois élus du FLN qu’il accuse de bloquer ses initiatives : «Il y a trois élus dissidents du FLN qui nous bloquent aussi. Ils sont d’ores et déjà exclus verbalement du FLN, en attendant qu’ils subissent leur sort par écrit. Le FLN est le plus grand parti du pays et il est bien organisé. Il fait son travail dans les règles de l’art. Si ces élus sont épargnés d’autres poursuites, c’est déjà très bien pour eux», a-t-il déclaré. Dans un autre chapitre, le maire d’El Kseur a annoncé que sa commune a bénéficié d’un programme d’énergie renouvelable d’installation de 145 points lumineux d’éclairage public à travers les quartiers de la municipalité. «Ce programme pourrait être élargi à 200 panneaux solaires», a-t-il précisé. «Nous pouvons s’estimer heureux, élus et citoyens d’El Kseur, de ce programme ambitieux. Bouzoulam est l’une des localités bénéficiaires de ce programme», a indiqué Ali Gherbi.

F. A. B.